Vicovaro – Contributi per la messa in sicurezza del territorio

Con la pubblicazione di un recente Decreto del Ministero dell’Interno relativo al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio, finalmente raccogliamo i primi frutti di una lunga semina.

Grazie allo scorrimento della graduatoria per l’accesso al “Fondo per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva”, lo Stato ha riconosciuto al Comune di Vicovaro due importanti contributi:

L’attribuzione dei finanziamenti per la progettazione costituisce la premessa essenziale per la concessione dei successivi contributi per l’esecuzione dei lavori (circa 1.000.000,00 di euro).