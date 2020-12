FONTE NUOVA – I nuovi ispettori beccano due deturpatori ambientali

Nel pomeriggio di Giovedi 11 Dicembre il nucleo degli Ispettori Ambientali dell’Associazione A.I.S.A. Ovd, che da pochi mesi collabora con il Comune, durante il loro servizio per contrastare il fenomeno delle Discariche Abusive a Fonte Nuova, hanno “beccato” 2 deturpatori Ambientali. Nei giorni scorsi, dopo diverse segnalazioni che su via Torre dei Tucci e via Molise erano stati scaricati diversi rifiuti, gli Ispettori Ambientali hanno concentrato il servizio in quei luoghi e hanno trovato documentazione idonea che ha fatto risalire ai trasgressori, che molto probabilmente verranno sanzionati. “Esprimo profonda soddisfazione per questo primo importante intervento, dopo circa 3 mesi di informazione e prevenzione sul territorio, gli Ispettori hanno attivato la repressione nei confronti di DETURPATORI AMBIENTALI che verranno prontamente sanzionati in base alla legge” dichiara Antonio Lotierzo, delegato al controllo del territorio.

Grande soddisfazione anche per il Consigliere Comunale Maurizio Guccini, che proprio venerdi presso la sede Comunale di Fonte Nuova ha ricevuto per conto dell’Amministrazione i nuovi Ispettori Ambientali (rappresentati dal Responsabile dell’Associazione A.I.S.A. Ovd riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, Gianni Cannata, ed una piccola rappresentanza, per via delle limitazioni Covid 19), e, alla presenza dello stesso Lotierzo, ha consegnato loro i tesserini di riconoscimento.