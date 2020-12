GUIDONIA – Auto sbanda e si ribalta, donna grave in ospedale

L’auto ha invaso la corsia opposta ed è finita nella cunetta laterale ribaltandosi. Per questo una donna è ricoverata in ospedale con una frattura delle vertebre cervicali a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 10 dicembre in via Palombarese.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Tivoli, il fatto è avvenuto verso le ore 22 al chilometro 17,500 della provinciale, nel territorio di Guidonia Montecelio. La donna, una 41enne brasiliana residente a Fonte Nuova, proveniva da Roma al volante di una Toyota Yaris, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura. Forse un colpo di sonno, forse un malore, forse una manovra per evitare un animale che attraversava la strada, fatto sta che l’auto è finita prima nella opposta corsia di marcia e ha terminato la corsa nel fossato a margine della carreggiata direzione Roma. Dopo l’impatto la Toyota si è ribaltata e la conducente ha riportato traumi al collo.

Non ci sarebbero testimoni, anche perché nell’immediatezza del fatto non vi erano pattuglie disponibili e soltanto verso l’una della notte è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Tivoli il cui tratto di competenza è il Grande Raccordo Anulare. La 41enne è stata trasportata in ambulanza in codice rosso per dinamica all’ospedale San Giovanni di Roma.

La prognosi è riservata, ma la donna non è in pericolo di vita.