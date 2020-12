È stato ritrovato stamattina in buone condizioni di salute Giuseppe Cetrangolo, il 32enne dato per disperso da mercoledì scorso.

La famiglia in questi momenti vuole ringraziare tutte le persone che si sono adoperate condividendo la foto o con il passaparola. “Vorrei ringraziare anche la Polizia e in particolare l’ispettore Bussi per la sua professionalità” spiega la moglie.