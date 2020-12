VILLA ADRIANA – Fila e assembramenti all’Ufficio Postale, interviene la Polizia Locale

Uffici Postali presi d’assalto stamattina in molti comuni del Nord Est. A Villa Adriana sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Tivoli che hanno notato assembramenti e un po’ di tensione tra le persone in fila. Due pattuglie sono impegnate da diversi minuti nel rispetto delle norme anti covid. Al momento la situazione è tornata sotto controllo, ma non sono mancati momenti di nervosismo tra chi chiedeva un maggior distanziamento e chi si è spazientito per la troppa attesa.

“Sono in fila già da quasi un’ora – spiega una donna – e chissà quanto altro tempo ci vorrà”.

“La gente deve capire che bisogna stare distanti, tanto siamo tutti in fila e non arrivi prima” aggiunge un pensionato.