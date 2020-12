Mentana – Modifiche alla viabilità

VIA DEL FORNACIONE

Lunedì 14 dicembre, dalle ore 7:00 fino al termine dei lavori, per consentire il ripristino del manto stradale su VIA DEL FORNACIONE, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

🚫 DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA;

❗RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

⬆️⬇️ SENSO UNICO ALTERNATO

⛔ DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT’ANTONIO (incrocio via Moscatelli), con la sola esclusione dei mezzi d’opera, di soccorso, di polizia e dei residenti.

ROTATORIA VIA MOSCATELLI

Sempre lunedì 14 dicembre, dalle 7:30 alle ore 18:00, verranno disposte le seguenti modifiche temporanee al traffico veicolare che interessano la viabilità della rotatoria di via Moscatelli:

⛔ DIVIETO DI ACCESSO da ambo le direzioni di marcia su VIA SPONTINI all’altezza del civico 64;

🚫 nel tratto di Via Moscatelli, compreso tra Via Sant’Antonio e Via VIII Settembre, verrà disposto il DIVIETO DI SOSTA DA AMBO I LATI;

🚌 con l’avanzamento del cantiere, durante i lavori, nell’area della rotatoria di Via Moscatelli – Via Spontini, tutti i mezzi del servizio di trasporto pubblico provenienti di Via VIII Settembre avranno l’obbligo di svoltare a destra su Via Moscatelli.

Tutti i mezzi del servizio di trasporto pubblico provenienti dalla Sp Palombarese e diretti a Monterotondo seguiranno il percorso alternativo: Via S. Maria degli Angeli – Via Gattaceca – Via Reatina.