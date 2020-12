MONTEROTONDO – La Casa Famiglia Domus festeggia 10 anni

Il tempo passa anche per la casa famiglia Domus di Monterotondo. 10 anni di impegno, di tenacia, di sacrifici, di soddisfazioni tra cui sapere a “Casa” alcuni degli attuali 7 ospiti che con Il Tamburo hanno percorso, per anni, il sentiero della propedeuticità, poi concretizzato con l’inserimento in Casa Famiglia o di chi ha trovato in Domus un’occasione per ricominciare, un’opportunità di riscatto.

Il 12 dicembre, alle 10.30, si è aperta la Mostra mercato per il 10° anniversario di attività della Casa Famiglia Domus per persone adulte con disabilità.

“I nostri ospiti, in questo periodo così singolare, hanno attraversato grandi cambiamenti dovendo rinunciare a quella che era loro quotidianità, svolta principalmente all’esterno” dichiara Lucia Bellini presidente della cooperativa Il Tamburo. (Qui il video –> https://www.facebook.com/iltamburo.org/videos/449021992766924)

Hanno partecipato all’evento anche il Sindaco Riccardo Varone e l’Assessore Matteo Gaetano Garofoli.

Attività e manufatti realizzati durante il periodo del Lockdown dovuto all’emergenza Covid – 19, sono il risultato di un più ampio e complesso lavoro di progettazione. Particolare attenzione per gli aspetti clinici e pedagogici hanno dato forma a vere e proprie opere d’arte realizzate dagli ospiti disabili che vivono in Casa Famiglia.

Nonostante l’ansia per Il Covid non si sono mai persi d’animo, insieme all’equipe degli operatori e dei volontari si sono reinventati giorno dopo giorno, dando vita al proprio mondo interiore attraverso le diverse attività che sarà possibile visionare durante la mostra.

Ci hanno restituito un insegnamento unico, se il mondo esterno si ferma quello interno prende forma!

C’è stata un’esplosione di idee, di vitalità, di energia che ha colorato momenti non semplici. “Ora abbiamo tanta voglia di ripartire e di non fermare la fantasia!” Conclude Lucia Bellini.

Su prenotazione, al Condominio via Sabina, ingresso via Panaro 15, Monterotondo sarà possibile prenotarsi per una visita telefonando allo 0690626515.

Quest’anno abbiamo una voglia particolare di festeggiare il Natale e CONDIVIDERE con tutto voi, L’ATMOSFERA e l’ATTESA NATALIZIA:

👉Quando?. Dal 12 AL 23 DICEMBRE 2020, SU PRENOTAZIONE

👉Orario?. Dalle 10.00 ALLE 11.30 E DALLE 16.00 ALLE 17.30

👉 Dove?. VIA PANARO 15 a MONTEROTONDO

👉Che faremo?. SI POTRA’ VISITARE LA

MOSTRA MERCATO DI TUTTI I LAVORI CHE ABBIAMO REALIZZATO DURANTE IL PERIODO DELL’ EMERGENZA COVID-19.

L’accesso alla mostra mercato verrà svolta NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID.