Aziende online: se non ora, quando?

Aziende online: l’e-commerce cresce, tanto più con la pandemia, ma non così tanto come dovrebbe, tanto che l’Italia è al 25° posto tra i 27 paesi dell’Unione Europea secondo l’edizione 2020 del DESI Digital Economy and Society Index. Sono ancora troppo poche le imprese, soprattutto le piccole e le piccolissime, con meno di 10 impiegati, a guardare al web, non ritenendolo quello che è: una soluzione per evitare di abbassare definitivamente le saracinesche delle loro attività. Certo, è tutto diverso da un negozio fisico, in cui ci si va pure a scambiare 4 chiacchiere con il commerciante, ma indietro non si tornerà, covid o non covid, e le vetrine virtuali saranno il nostro futuro, sia come negozianti, sia come clienti. Nel nostro Nord-Est c’è tanto sconforto in proposito e l’online non è il primo dei pensieri tra i gestori dei negozi di vario tipo. Tiburno ne ha voluto sapere di più, anche quanto costa essere presenti su Amazon o eBay, ad esempio, e ci ha fatto un servizio, con testimonianze di chi, qui nel territorio, ha compiuto qualche passo verso l’online. Da leggere sul numero in edicola il 15 dicembre