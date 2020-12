Camion della Coca Cola in giro per Roma e provincia

L’iconico truck della Coca Cola è tornato ad attraversare l’Italia per augurare a tutti – ancor di più in un anno particolare come questo – un buon Natale.

Il camion rosso illuminatissimo è tornato al fianco di Banco Alimentare per trasportare i generi alimentari donando a tutti, anche se a distanza un momento di gioia.

Per poter raggiungere il maggior numero di persone, rispettando le attuali limitazioni, il truck Coca-Cola non ha sostato, ma ha soltanto attraversato le città, per evitare assembramenti. La sua magica atmosfera, con le più belle canzoni di Natale, ha raggiunto anche Roma.

Oltre ad attraversare il Lungotevere della Vittoria, Via Marmorata, Via del Circo Massimo, Via Celio Vibenna, Via Labicana, Via Emanuele Filiberto, Viale Pretoriano, Via del Muro Torto, Via Cristoforo Colombo, a Roma, ha raggiunto anche diverse zone nei dintorni della Capitale, come Frascati, Ciampino, Fiumicino, Pomezia, San Cesareo e Guidonia