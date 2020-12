La strega di Fiano, è una storia da Penny Dreadful

La storia di Bellezza Orsini, donna processata per stregoneria presso la rocca di Fiano nel 1528, sembra essere stata scritta da John Logan creatore della nota serie tv “Penny Dreadful” prodotta per Showtime e Sky Atlantic. Nella pellicola (tratta dalla Lega degli Straordinari Gentlemen di Alan Moore), la donna di Fiano accusa di maleficio si calerebbe perfettamente fra Victor Frankenstein, Dorian Gray, Dr. Jekyll, il conte Dracula, licantropi, streghe e vampiri. Bellezza Orsini, rimasta vedova ancora giovanissima e con due bambini piccoli, priva della protezione di altri parenti, da sempre lotta per sopravvivere alla miseria. Però, raccontano, è una donna capace di togliere il malocchio recitando “formule magiche” e preghiere. In realtà, la parola insieme alle erbe medicinali sono i farmaci di cui dispone. La sua storia cambia quando viene accusata di aver ucciso un ragazzo, catturata tenta di evadere e di resistere alle accuse in un processo condotto dal giudice Marco Calisto da Todi e dal notaio Lucantonio da Spoleto. “Omicidio per stregoneria” è l’accusa, con l’aggiunta di qualche testimone “preparato” per denigrare la giovane donna. La conclusione non può non portare alla pena capitale, ma Bellezza Orsini si suicida colpendosi alla gola con un chiodo.