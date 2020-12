Un Paese di temporali e primule, scriveva Pier Paolo Pasolini. E se il temporale della pandemia di Coronavirus è piombato addosso all’Italia senza preavviso e senza darle tregua per mesi e mesi, ora si inizia a intravedere una fioca via d’uscita. E così come le primule che iniziano ad affiorare dal terreno indicano che l’inverno freddo e cupo sta volgendo al termine, così la primula sarà il simbolo della campagna di vaccinazione di massa in Italia.

Un’immagine coordinata sia di comunicazione, sia di progettazione architettonica dei padiglioni in cui verranno somministrate le dosi del vaccino, progettate entrambe da Stefano Boeri, l’architetto dei boschi verticali

«L’Italia rinasce con un fiore» è il claim che accompagna il simbolo e che accompagnerà tutta la campagna vaccinale anti-Covid. E così saranno i padiglioni che, come spiegato dal commissario Arcuri, saranno «simili a fiori che si staglieranno nelle nostre piazze, e ci permetteranno di poter intravedere la luce in fondo al tunnel».

Ancora da definire costi e luoghi in cui saranno collocati i padiglioni . Intanto il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, conferma che le prime vaccinazioni cominceranno il 15 gennaio