In quest’anno difficile non sarà possibile incontrarsi per dimostrarsi affetto e stima, come è sempre avvenuto in un clima di straordinaria amicizia e convivialità. Ma non potevano mancare i segni del rispetto, dell’augurio e della vicinanza dell’Amministrazione Comunale verso i cittadini residenti nelle frazioni. – annuncia il Sindaco Paolo Salvatori –