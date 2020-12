Subiaco – Argento ai Campionati italiani per il Tiro a Segno Nazionale

Un grande risultato per la paralimpica Isabella Vicanò, una vittoria che arriva dopo un anno di terribili sofferenze. Prima in seguito a un intervento chirurgico, finisce in sala di rianimazione per una reazione allergica che le crea problemi all’uso degli arti superiori. Poi a febbraio perde improvvisamente il marito per un infarto, ma ha la forza di reagire e ad agosto torna in pista ad allenarsi e vince la medaglia d’argento.