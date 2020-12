Un progetto per iniziare: così si ristruttura casa

Un progetto, semplice e organizzato: così si può ridisegnare la linea di una casa. Lo hanno detto a Tiburno

Stefano De Vecchis e Roberto Bassignani, progettisti di Madeof Studio di Monterotondo che quando devono aiutare a ristrutturare una abitazione, diventano anche un po’ psicologi perché studiano esigenze e desideri dei clienti, mettendoli prima su carta e poi nella realizzazione vera e propria. Con loro, nelle pagine di casa di Tiburno del 15 dicembre, abbiamo scambiato tante idee, dalle tendenze in fatto di colori (imperano quelli pastello), di materiali (non solo il gres pigliatutto), di dimensioni e forme dei rivestimenti. Ci hanno parlato anche dell’eclettismo del cartongesso che, trattato in modo opportuno, permette di illuminare in modo strategico e di creare pareti, nicchie e così via.

Importante poi dare spazio ai dettagli. Nel caso dei mobili, bello legare il legno ai metalli: sono particolari che fanno la differenza. Così come lo fa la qualità dei materiali.