CASTEL MADAMA – Lutto in paese per la morte a 33 anni di Veronica Luzi

La comunità di Castel Madama si è stretta intorno alla famiglia di Veronica Luzi, la donna di 33 anni morta per un male incurabile domenica 13 dicembre. Lascia il compagno di vita Alberto Grelli, responsabile del settore attività economiche e produttive del Comune di Castel Madama, e tre figli. Per espressa volontà della famiglia è stato chiesto ad amici e tutti coloro che volevano contribuire di effettuare donazioni per la ricerca sul cancro, in particolare all’organizzazione “Komen Italia” che è in prima linea nella lotta ai tumori del seno.

Veronica Luzi aveva frequentato il Liceo scientifico Lazzaro Spallanzani di Tivoli ed era una donna molto sportiva. Aveva giocato a pallavolo con la società di pallavolo del paese la ASGD Castel Madama e praticato il nuoto a buoni livelli.

Lavorava presso lo studio Professione sviluppo studio commerciale di Tivoli del compagno.

Da Castel Madama sono arrivati messaggi di cordoglio dall’Università Agraria, dalla Società AGSD Castel Madama e dal Comune.

“Il Sindaco Domenico Pascucci esprime il suo cordoglio per la morte di Veronica Luzi – si legge in una nota dell’Ufficio Stampa – Dopo una lunga malattia, la giovane donna è venuta a mancare a soli 33 anni lasciando tutti sgomenti. Gli amministratori comunali, a nome della comunità castellana, si uniscono al dolore della famiglia e dei figli. In passato, tra l’altro, Veronica aveva collaborato con il Comune, dove tutti la ricordano con commozione e affetto”.