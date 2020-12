Castelnuovo di Porto – Disservizi idrici: riparati i guasti

Si comunica alla cittadinanza che gli ennesimi e ripetuti disservizi legati alla mancanza di acqua, verificatisi nel fine settimana in località Ponte Storto, sono stati causati dall’accumulo di calcare nelle vecchie condotte idriche che Acea ha provveduto a disostruire nella giornata di ieri.

Per evitare il ripetersi dell’annosa problematica, il Comune di Castelnuovo di Porto ha concordato con Acea la sostituzione delle vecchie tubature con nuove condotte, la cui posa in opera è oggetto di intervento già nella giornata di oggi.

“Si tratta di opere strutturali concordate con Acea nel dettaglio – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gino Guadagnoli – attraverso un programma di investimenti pianificato in modo specifico per il territorio di Castelnuovo di Porto, mai avviato prima d’ora, con il quale l’Amministrazione Comunale punta a risolvere definitivamente il cronico problema della mancanza di acqua che dura ormai da anni.

La nuova rete idrica passerà da Monte May fino a via Marcello Guidi, sostituendo quella vecchia e consentirà di dismettere l’utilizzo del serbatoio che è sopra via Marcello Guidi, oggetto di continui accumuli di calcare.

La pianificazione con Acea è iniziata in estate. Siamo riusciti a fare in modo che Acea investisse oltre che nella realizzazione del nuovo tratto della condotta, lungo circa mezzo km, anche nella manutenzione per la ripulitura del calcare, responsabile in gran parte dei disservizi dei giorni scorsi.