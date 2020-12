Coronavirus – Ristorio Lazio Irap rappresenta un tassello delle politiche messe in campo in questi mesi

“’Ristori Irap Lazio’ rappresenta un ulteriore tassello delle politiche che la Regione Lazio ha messo in campo in questi mesi per sostenere la liquidità delle imprese colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia.”

Così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli, che ha continuato: “Si tratta di risorse, 51 milioni di euro, che si aggiungono a quelle messe a disposizione dai provvedimenti del Governo, destinate a una platea di 283 codici Ateco nei settori dei pubblici esercizi, del turismo, del commercio al dettaglio e all’ingrosso, delle filiere degli eventi, della cultura e del tempo libero, dei servizi alla persona.”

“Ma non intendiamo fermarci qui – ha aggiunto – Nelle prossime settimane, con la manovra di bilancio che approveremo e con la nuova programmazione europea la Regione Lazio metterà a disposizione delle attività economiche risorse senza precedenti, che si aggiungeranno a quelle di Next Generation EU e che serviranno a portare avanti le politiche di sostegno al nostro tessuto produttivo e, soprattutto, a costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, per ripartire e tornare a crescere”.