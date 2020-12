Karin Trentini: “Il mio destino si è compiuto quando ho sposato Riccardo Fogli”

Ha iniziato la sua carriera lavorativa da giovanissima. Una prova per Cavalli, le sfilate fra un esame

universitario e l’altro, e poi senza nemmeno rendersene conto è diventata una modella professionista

calcando le passerelle dei più grandi nomi italiani della moda. Una vita divisa fra varie passioni. La danza, la

moda e il cinema. Il suo vero destino, però, si è compiuto quando ha sposato Riccardo Fogli, il suo cantante

preferito e suo mito da sempre. Una vita movimentata quella di Karin Trentini, piena di stimoli, aspirazioni

e nuove sfide da affrontare con grinta e determinazione.

Karin, cosa sognavi di fare da piccola?

Mi ritengo una bambina, una ragazza e una donna molto fortunata. Quello che ho sempre sperato e voluto

in qualche modo mi è arrivato. Non ho sognato cose impossibili, però è andata sempre così. Per esempio

quando ero piccola nelle feste di piazza c’erano delle ballerine che arrivavano in paese, sembravano delle

chimere. Io le guardavo e sognavo di diventare come loro. Di ballare su un palco. E così è stato, ho praticato

danza per circa dieci anni, da Felicia Megna. Ho studiato classico, moderno e contemporaneo.

Come mai hai smesso?

In realtà nel mio cuore non ho mai smesso. Però ho accantonato la danza per la moda. […]

A proposito di moda, nel 2000 hai vinto Miss Mondo Lazio e sei arrivata terza a Miss Mondo Italia

