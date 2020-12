Monterotondo – L’appuntamento con “gli Auguri online”

In occasione delle festività natalizie, in questo anno condizionato dall’emergenza sanitaria, il Comune di Monterotondo, in collaborazione con la Fondazione Icm Monterotondo e Università Popolare Eretina, ha pensato ad un evento particolare per inviare gli auguri alla cittadinanza.

Alle 18:30 di domenica 20, dopo i saluti di Riccardo Varone Sindaco e dell’ Assessora Marianna Valenti, tutti potranno scambiarsi gli auguri tra letture, arte e una attesissima novità presentata dalla Presidente della Fondazione ICM Antonella Avagnano. Ciò che bisognerà fare sarà collegarsi sulla pagina Facebook del Comune di Monterotondo.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO