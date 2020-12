Nella Diocesi di Tivoli il santuario più antico d’Europa

Il santuario della Mentorella, situato in una frazione del comune di Capranica Prenestina, si trova nella Diocesi di Tivoli e, quindi, all’interno della città metropolitana di Roma Capitale. La struttura è posizionata, quasi a strapiombo, su una delle sommità del Monte Guadagnolo che con i suoi 1218 metri rappresenta una delle vette più alte della regione, particolare che consente a coloro che vi giungono di godere anzitutto di una veduta mozzafiato sulla sottostante Valle del Giovenzano, uno dei fiumi affluenti dell’Aniene. Il Santuario è il più antico d’Italia e di tutta Europa. Le sue origini, infatti, risalgono addirittura all’epoca romana e più precisamente al IV secolo d.C. A sovrintenderne l’edificazione è stato l’imperatore Costantino, che con l’Editto di Milano, concede la libertà di culto ai cristiani dopo secoli di persecuzioni operate dai suoi predecessori. Oggi, naturalmente, dell’edificio fatto costruire da Costantino non restano tracce. Presso la struttura religiosa, San Benedetto si ritira in preghiera, per due anni, in una grotta situata nei pressi della chiesa principale. Proprio dai Monti Prenestini, San Benedetto raggiunge la vicina Subiaco dove edifica il monastero simbolo dell’ordine, nella cui giurisdizione viene inclusa anche la stessa Mentorella fino al XIV secolo. Dopo secoli di incuria, è il padre gesuita Athanasius Kircher ad avviarne i restauri nel XVII secolo, poi, nel 1857 l’allora papa Pio IX lo dona alla Congregazione della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, tuttora custode del Santuario.