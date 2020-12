Un disperato tentativo di salvarlo, ma non c’è stato niente da fare. E’ morto l’uomo di 80 anni che oggi pomeriggio ha avuto un arresto cardiocircolatorio in casa. Sul posto a Santa Lucia è arrivata l’eliambulanza, ma per l’anziano era ormai troppo tardi. La salma è stata messa a disposizione dei famigliari.