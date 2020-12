Castelnuovo di Porto – Tra i “Comuni Plastic Free”

“Castelnuovo di Porto è arrivato a riciclare l’83% dei rifiuti – ha dichiarato il sindaco Riccardo Travaglini -. Il premio di oggi, che ritiriamo con grande soddisfazione come riconoscimento ufficiale per tutto l’impegno e l’attenzione che ogni giorno le cittadine e i cittadini di Castelnuovo di Porto impiegano nel differenziare correttamente i rifiuti, si aggiunge a quello degli scorsi anni che ha visto il nostro paese primo Comune Riciclone del Lazio.

Le casette dell’acqua che abbattono il consumo delle bottiglie di plastica, l’utilizzo delle borracce in alluminio (distribuite da Acea a tutti gli alunni dell’IC Pitocco) e i compattatori che producono ricariche per le schede dell’acqua sono tutti progetti validi e funzionanti.

La Tariffa Puntuale è il prossimo obiettivo che si vuole raggiungere col contributo di progetti già in corso, come il potenziamento dell’ecocentro e la realizzazione di compostiere di comunità, e di progetti da avviare, come la costruzione di nuovi impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti.