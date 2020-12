Fiano Romano – Lavoro, incluso anche il Comune per il nuovo piano della Regione

“In un momento così delicato per tutto il Paese, questa che ricevo oggi dall’assessore Claudio Di Berardino, per diversi motivi, è una buona notizia. Lo è soprattutto perché decentrare e avvicinarsi alle persone – in un momento in cui la sofferenza è diffusa e trasversale – credo sia la strada giusta per tutti. C’è bisogno di un sistema che non si basi solo sull’aspettare che le persone si presentino, ma che sia dinamico e vada anche verso le imprese queste le parole dell’assessore. Il nuovo approccio ci piace; come Comune vigileremo affinché questi nuovi centri lavorino con grande attenzione, portando risultati evidenti.”