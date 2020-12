FONTE NUOVA – Concorso fotografico, centinaia di voti da Bangladesh e Pakistan

L’obiettivo è quello di “inondare” Facebook con foto di commercianti e clienti all’interno delle attività di Fonte Nuova. Basta scattare e inviare la foto al profilo Facebook del Comune.

Si chiama “Scatta e vinci” il concorso organizzato dall’amministrazione comunale e partito lo scorso 12 dicembre. Vince chi ottiene più “mi piace”. Dieci i premi in palio, di cui il primo di mille euro di spesa in negozi del territorio, il secondo di 500 e il terzo di 300. Belle somme e così è scattata una vera e propria competizione. In testa al momento c’è la foto di un giovane davanti a una tazzina di caffè che ha raccolto quasi mille “mi piace”.

La votazione però sta suscitando qualche perplessità. Questa e altre foto stanno raccogliendo infatti centinaia di votazioni da profili di persone che abitano nel Bangladesh, Pakistan e così via. Persone che probabilmente non sanno nemmeno dove si trova Fonte Nuova. Una cosa che non è passata inosservata, tant’è che lo stesso comune di Fonte Nuova ha rilasciato una nota in merito.

“Si precisa – si legge – che verranno analizzati, al termine del concorso, i singoli “mi piace” delle foto che risulteranno vincitrici, al fine di verificare che non siano stati utilizzati profili falsi. In tal caso la foto verrà esclusa dal Concorso”.