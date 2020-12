Gira per entrare al ristorante, drammatico incidente a Ponte delle Tavole

Brutto incidente oggi pomeriggio in località Ponte delle Tavole. Due auto si sono scontrate e per entrambi i conducenti è servito il soccorso dell’eliambulanza. Erano circa le ore 15 quando è avvenuto l’incidente. Stando a una prima ricostruzione una Smart viaggiava in direzione Castelchiodato, quando una Fiat Panda gli ha praticamente tagliato la strada per entrare in un ristorante. L’impatto è stato molto violento ed è stata coinvolta anche un’altra macchina che era in sosta davanti al locale.

Le due eliambulanza hanno portato i due conducenti – un ventenne e un sessantenne – al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso.

Sul posto per i rilievi del caso e gestire la viabilità la Polizia Locale di Palombara Sabina diretta dal comandante Tonino Tabanella insieme ai carabinieri.