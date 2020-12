Css Tivoli, Mazzola: “I ragazzi stanno rispondendo alla grande”

L’Under 16 della Css Tivoli continua il proprio percorso di avvicinamento alla ripresa del campionato. I classe 2005 amarantoblù non hanno mai smesso di allenarsi, seppur diminuendo le sedute come afferma il tecnico Pierpaolo Mazzola: “Con i ragazzi abbiamo continuato a lavorare anche in questo periodo. Siamo passati a due allenamenti settimanali ma non ci siamo mai fermati e devo dire che il gruppo ha risposto davvero alla grande, è sempre presente e tranne quelle pochissime assenze che c’erano anche prima sta dimostrando costanza e determinazione. Da parte mia cerco di stimolarli con degli esercizi o giochi in cui comunque si sente la competizione anche se svolti in maniera individuale”. Tra circa un mese, se tutto andrà bene, ci sarà la possibilità di tornare ad allenarsi a 360 gradi: “Già che abbiamo delle date è un aspetto positivo – prosegue il mister – Anche se dobbiamo essere consapevoli che c’è il rischio rifermarci. In quel caso dovremo comunque accettarlo perché abbiamo a che fare con un virus molto particolare e che crea tantissimi problemi. Ovviamente ci auguriamo che il tutto possa riprendere regolarmente e sappiamo che non sarà un campionato normale. Proprio per questo proporrei di congelare le classifiche alla fine per dar modo a tutti di giocare. In un momento come questo, con continue sospensioni e un clima di incertezza generale, per i ragazzi è complicato anche a livello psicologico, e purtroppo c’è il rischio che molti di loro abbandonino il calcio”.