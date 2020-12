Guidonia – Lifebrain ha aperto il proprio drive-in

Sabato 12 dicembre, il Laboratorio Analisi Lifebrain di Guidonia ha aperto il proprio drive-in per l’esecuzione dei tamponi molecolari.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13.00/13.30.

La Dott.ssa Paola Cerini, responsabile microbiologia clinica e molecolare, ci spiega da dove nasce l’esigenza del drive-in e come funziona.

A quale esigenza vuole rispondere Lifebrain con un drive in dedicato ai tamponi molecolari, allestito nello spazio esterno al Laboratorio Analisi Guidonia ?

Veniamo incontro alla richiesta dei pazienti di avere uno spazio dedicato all’esecuzione dei tamponi molecolari per la rilevazione del virus Sars-CoV-2. Sappiamo quanto sia importante, in questo momento, assicurare il rispetto di tutte le principali norme di sicurezza prevedendo un percorso dedicato per questo tipo di test, a tutela di tutti i pazienti e degli operatori.

Quanti tamponi al giorno vengono effettuati?

Ad oggi effettuiamo oltre 60 tamponi al giorno tra antigenici e molecolari e prevediamo che nei prossimi giorni i numeri aumentino. Stiamo ricevendo numerose prenotazioni, in particolare da quando abbiamo attivato il nuovo servizio di prenotazione online disponibile sul sito lifebrain.it.

Abbiamo notato fin da subito un buon riscontro nell’utilizzo della prenotazione online, servizio a

cui i pazienti si affidano proprio per abbreviare i tempi di attesa.

Come viene gestito il drive in?

Il Drive-in si compone di una postazione di accettazione, e una di prelievo, con un tempo stimato di esecuzione test, che va dall’accettazione al prelievo, di massimo 5 minuti. Si accede comodamente con la macchina ed il prelievo può essere effettuato senza scendere dall’abitacolo.

Quali sono le modalità di prenotazione del tampone da parte dei pazienti?

La prenotazione può essere effettuata in due modalità:

sul sito www.it nella pagina dedicata alla prenotazione online, appunto: www.lifebrain.it/prenotazione-online/. Qui basta selezionare la regione Lazio e poi, alla voce Tamponi molecolari – Drive in, scegliere il DRIVE IN Lifebrain Guidonia. telefonicamente chiamando lo 06 87558999 (da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 17.00).

Non è richiesta nessuna prescrizione medica.

In quali casi un paziente non può accedere al servizio?

Non può accedere al drive- in chi è stato messo in isolamento dalla ASL e, quindi, non può uscire di casa.

In caso di sintomatologia riconducibile al virus SarS-CoV-2 il paziente può ugualmente recarsi al drive-in, ma non potrà scendere dall’auto. Questo a tutela degli altri pazienti e degli operatori sanitari

Cosa succede in caso di positività?

Il Laboratorio Analisi Guidonia Lifebrain informerà, attraverso gli appositi flussi predisposti dalle indicazioni regionali, la ASL che, a sua volta, informerà il medico. Il paziente è tenuto alla quarantena nel rispetto delle indicazioni dell’autorità competente.

E in caso di negatività, che consiglio si sente di dare?

Il tampone molecolare, come il tampone antigenico rapido, è una “istantanea” della nostra condizione di salute in un preciso momento, ciò significa che pur risultando negativi al tampone, è importante continuare a rispettare tutte le precauzioni anti-covid: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e utilizzare tutti i dispositivi di protezione.

Qual è il costo del tampone molecolare ?

Il prezzo del tampone molecolare in regime privato è di 55 euro, comprensivi del prelievo microbiologico con tampone naso-faringeo. Il costo del tampone antigenico è di 22 euro.

Come stanno rispondendo i cittadini sul territorio rispetto all’iniziativa?

Le richieste sono numerose, soprattutto in questi giorni che precedono le festività natalizie. Numerose le persone che stanno effettuando i test per l’intero nucleo familiare. Ricordiamo comunque che, in particolare verso le persone più fragili, anche una volta effettuato il test, è importante mantenere il distanziamento di un metro ed indossare la mascherina.