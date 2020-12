Stamattina intorno alle ore 10,25 circa, sull’ A1 diramazione Roma Sud km 16, i Vigili del Fuoco di Frascati sono intervenuti per un incidente stradale. Era un tamponamento a catena per cause al momento indefinite, in cui sono rimaste coinvolte due autovetture: un autobus del Cotral e un tir. Diverse le persone rimaste contuse , due di queste ritenute piu’ gravi sono stati trasportati dal personale del 118 all’ospedale piu’ vicino. Sul posto la Stradale per quanto di competenza.