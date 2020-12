Luci artistiche per il Natale di Nerola

Per questo Natale la sede comunale, la Chiesa di Nerola e di Acquaviva saranno illuminate dalle luci di artista del teatro Potlach. Questa sperimentazione artistica si è potuta affrontare grazie al finanziamento del Consiglio regionale.

Abbiamo pensato a riscaldare in qualche modo questo Natale così freddo. Se il Dpcm ce lo consentirà verrà proiettato il Presepe di Giotto sulla facciata della Chiesa. In fondo è Natale e mai come in questo è necessario accendere speranza – conclude il Sindaco Granieri –