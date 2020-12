Tivoli e di Palestrina, parte il concorso riservato ai presepi fatti in casa

Il Covid ha anche cambiato le “regole natalizie” con il concorso riservato ai presepi, che si trasforma in una competizione fotografica e ciò accade nella diocesi di Tivoli e di Palestrina dove, su invito del vescovo Monsignor Mauro Parmeggiani è stata lanciata l’iniziativa “È il Natale che ci salva”. Bambini, ragazzi, famiglie e persone anziane sono divisi in altrettante “classi”. Ogni concorrente dovrà fotografare la propria rappresentazione casalinga della Natività e inviare l’immagine al centro diocesano utilizzando la posta elettronica. Gli autori dei presepi più belli, valutati da una giuria diocesana, ritireranno come premio una Bibbia e la possibilità di vedere online la propria foto sui media della diocesi. “In questo tempo particolare, chiediamo a tutti di vivere con rinnovata attenzione il segno del presepe nelle nostre case. Dato che in questo Natale non sarà possibile vivere pienamente la festa in famiglia né scambiare gli auguri con molte persone – spiegano i responsabili dell’iniziativa – invitiamo ogni famiglia ad allestire finestre e balconi con i segni della festa. Vogliamo avere cura, nonostante le difficoltà di questo momento, di quella casa che è la nostra città, così da non far mancare il nostro augurio a tutta la comunità”.