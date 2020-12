TIVOLI – “Mafia Bianca”, assembramento in aula: il processo si celebra alle Scuderie Estensi

Dieci imputati, una quindicina di avvocati, tre giudici, due pubblici ministeri, senza contare cancellieri e trascrittori, oltre ai testimoni e ai consulenti.

Tutti insieme in un’aula di circa sessanta metri quadrati. Uno spazio troppo piccolo per rispettare la distanza prevista dalle disposizioni di contrasto al Covid-19.

Per questo cambia sede il processo alla cosiddetta “Mafia Bianca”, il gruppo di politici, imprenditori, tecnici, dirigenti e funzionari comunali accusati di aver “spolpato” le casse di Palazzo Matteotti con appalti pilotati, lavori e forniture “fantasma” arrestati il 20 aprile 2017 nell’ambito dell’operazione “Ragnatela” dalla Guardia di Finanza di Roma.

Lo ha deciso Nicola Di Grazia, Presidente della Sezione Penale e del Collegio davanti al quale è in corso il dibattimento. Da venerdì 18 dicembre, anziché nel Palazzo di Giustizia di Tivoli, le udienze saranno celebrate presso le Scuderie Estensi concesse dall’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Proietti. Nello stesso complesso monumentale si terranno anche le udienze già calendarizzate per il 29 gennaio, il 26 febbraio e il 12 marzo del 2021. L’accesso al pubblico è vietato come da disposizioni governative.

La decisione del Presidente Nicola Di Grazia di trasferire il processo fa seguito alle istanze dei difensori dei dieci imputati, costretti ad un vero e proprio assembramento durante le precedenti udienze in quanto l’aula dibattimentale non garantisce il distanziamento di un metro.

Dei dieci imputati la metà è chiamata a rispondere di associazione a delinquere e corruzione