CAPENA – Focolaio Covid in una Comunità Residenziale

Focolaio Covid tra operatori e ospiti presso una delle Residenza della Associazione Casa Loic a Capena. Lo ha comunicato la Asl Roma 4 all’amministrazione Barbetti in seguito ai periodici controlli con i tamponi antigenici, previsti dal protocollo.

In queste ore sono stati tutti sottoposti ad ulteriori controlli preventivi e sanitari , anche attraverso l’intervento della USCAR , ed assunte le opportune misure di isolamento presso la struttura interessata. Non c’è stato sinora bisogno di ricorrere a ricoveri presso strutture ospedaliere poiché sono tutti asintomatici.

“Il focolaio è circoscritto, trattandosi anche di una residenza con limitati ospiti – spiega il sindaco di Capena Roberto Barbetti – La situazione sarà costantemente monitorata. Esprimiamo la nostra vicinanza e collaborazione alla dirigenza, ai ragazzi ospiti della Comunità, agli operatori ed alle famiglie. Purtroppo nelle tipologie di Comunità Residenziali, dove per necessità si vive a strettissimo contatto, anche per esigenze di assistenza e cure quotidiane, malgrado vengano rispettati tutti i protocolli previsti , il virus puo’ comunque diffondersi in modo subdolo ed imprevedibile. Auguriamo agli ospiti ed operatori colpiti una pronta guarigione”.

Per quanto riguarda la situazione complessiva nel comune di Capena, nei giorni scorsi c’è stata la comunicazione di una paziente deceduta presso struttura ospedaliera.

I casi di contagio in totale sono 61, ai quali si aggiungeranno gli esiti dei tamponi effettuati negli ultimi giorni .

Ci sono anche molti soggetti che nel frattempo sono guariti.