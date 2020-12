Monteflavio – Le vie del Comune si illuminano per il Natale

Come già successo per le passate festività di Pasqua 2020, anche a Natale i Volontari del Gruppo di Protezione Civile di Monteflavio opereranno per portare un pizzico di felicità ai bambini del paese. Il giorno della Viglia di Natale, i Volontari daranno una mano a Babbo Natale nella consegna dei doni ai più piccoli. Passeranno di casa in casa per distribuire regali e far sentire la vicinanza di tutti coloro che operano nell’ambito delle istituzioni e del volontariato ai bambini e alle loro famiglie.

Il prossimo sarà un Natale particolare, diverso dagli altri. Le disposizioni nazionali, di recente approvazione, restringono ancor di più gli spazi di socialità che in un periodo come questo sono vitali per le nostre tradizioni culturali e religiose. – conclude il Sindaco –