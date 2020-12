Ieri poco dopo le 19:00 è intervenuto anche il SIndaco Varone per sincerarsi della situazione

Ieri sera si è aperta una falda sull’asfalto, all’inizio di via Edmondo Riva, da cui fuoriusciva una ingente quantità d’acqua. Un tecnico di Acea e lo stesso Sindaco Varone si sono recati sul posto per verificare quanto stava accadendo. L’azienda multiservizi ha promesso di intervenire presto per aggiustare il guasto.