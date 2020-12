Ancora scosse di terremoto nella Valle dell’Aniene, prosegue la sequenza sismica

Non sembra fermarsi la sequenza sismica che da martedì sta interessando la Valle dell’Aniene. Continuano le scosse di terremoto che, ieri, hanno raggiunto il picco di magnitudo 2.4, venerdì sera alle 21.34.

Le scosse stanno interessando diversi comuni. La maggior parte hanno come epicentro Vicovaro ma poi altre se ne sono registrati a Mendela, Saracinesco, Sambuci e questo sabato mattina anche Castel Madama con i sismografi che hanno registrato una scossa di magnitudo 1.6 alle ore 8.34.

Da Vicovaro

La maggior parte degli epicentri sono nel territorio del comune di Vicovaro con il sindaco, Fiorenzo De Simone, che già da giorni si è attivato in costante contatto con l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per monitorare la situazione.

“Dopo alcuni contatti telefonici – ha spiegato De Simone -, considerato che la sequenza sismica non accenna a rallentare la sua corsa, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno aggiornare la segnalazione ufficiale fatta ieri chiedendo un sopralluogo urgente alla Protezione Civile Regionale e Nazionale. L’incontro avrà luogo lunedì mattina”.

“In via del tutto precauzionale – prosegue -, è stata riaffermata l’opportunità di potenziare il normale monitoraggio dell’area interessata, la realizzazione di specifiche attività finalizzate alla valutazione e analisi del rischio nonché alla definizione di scenari di rischio e impatto possibili. In ogni caso, l’Amministrazione Comunale continua a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione rimanendo in costante relazione con le autorità competenti”.