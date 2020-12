TIVOLI – Domani mercato natalizio al Lunganiene

Mercato “straordinario” in occasione delle festività natalizie a Lunganiene Peppino Impastato a Tivoli. Domani, domenica 20 dicembre, dalle 8 alle 14 il parcheggio ospiterà i 137 banchi potenziali di generi alimentari e non.

Si tratta di un evento calendarizzato 5 anni fa dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Proietti su proposta dell’UPVAD (Unione Provinciale Venditori Ambulanti) che domenica scorsa 13 dicembre aveva ottenuto dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet l’autorizzazione ad un mercatino straordinario di Natale per fronteggiare la grave crisi economica in corso e per mitigare i riflessi negativi della pandemia da SARS-COV-2.