Don Matteo e Tivoli 

L’antica Tibur sembra proprio essere un set cinematografico, utilizzato in diverse epoche e per generi differenti fra loro. Una delle ultime riprese tiburtine ha come protagonista Terence Hill, nel ruolo di “Don Matteo 12” girato durante l’anno ormai pronto a finire in archivio. La location, in questo caso, delle riprese è stato il quartiere Arci nei pressi dell’acquedotto romano, oltre a una seconda location privata. La serie tv, ha ricevuto una serie infinita di riconoscimenti fra i premi più prestigiosi ricordiamo il doppio riconoscimento ricevuto nel 2002 durante il “Festival Internazionale della Televisione” di Monte Carlo, la fiction Don Matteo ha ottenuto ben due riconoscimenti: Terence Hill miglior attore dell’anno e Alessandro Jacchia miglior produttore europeo dell’anno. I 255 episodi che compongono le dodici stagioni dello sceneggiato sono andate in onda originariamente in prima serata su Rai 1 e ciò non può non testimoniare ulteriormente il grande successo della fiction con il prete -investigatore, personaggio che si ispira a padre Brown di Gilbert Keith Chesterton.