C’è un settore che cresce: la logistica

Gli esperti e chi ci lavora all’interno, dicono che non esiste una definizione univoca del termine ‘logistica’. Viene in aiuto l’associazione internazionale Council of Logistics Management che ne parla considerando le diverse sfaccettature del processo di pianificazione, implementazione e controllo dell’efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di prodotti vari, dal punto di origine a quello di consumo. Un insieme di attività gestionali tra di loro interconnesse e interdipendenti. Insomma, se salta una maglia di questa catena, salta tutto o quasi. Di questi tempi, stiamo assistendo al fatto che la logistica (intesa dunque come una stretta interazione tra aziende, merci, addetti, consumatori) sta volando alla grande come settore, rispetto ad altri che piangono le difficoltà dovute agli stop più o meno rigidi conseguenti al coronavirus. E con l’esplosione dell’e-commerce: abbiamo cercato di capirne di più intervistando aziende e uomini che operano a nord-est, nell’articolo di Tiburno del 22 dicembre.

(foto Ablogistica)