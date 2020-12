Fuoristrada e solidarietà

Quando la solidarietà si lega ai fuoristrada, viene fuori una bella iniziativa. È quella del Club “Per Antichi Sentieri” con sede a Villa Adriana, che nei suoi 15 anni è riuscito a raccogliere oltre 100mila euro da destinare all’AIL, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielomi onlus. L’idea è venuta nel 2007 a un gruppo di fuoristradisti riuniti attorno al fuoco, durante una notte stellata, in sosta sui Monti Simbruini: Ascanio Sabatini, Yuri Romani, Liborio Manente, Franco Restagno, diventato presidente di questo club. Gli amici si sono chiesti in che modo potessero unire una cosa così bella, l’amore per le 4×4, a un aiuto concreto per chi è colpito da malattie gravi, scegliendo l’AIL e un percorso che portasse da Roma a Pescara, dal Tirreno all’Adriatico e viceversa, passando attraverso paesaggi meravigliosi, tra mulattiere e appunto antichi sentieri. Nel 2020 la manifestazione è sfumata, per le note vicende del Covid, ma il Club si sta organizzando per il 2021. Per saperne di più, leggete Tiburno del 22 dicembre. Una storia di solidarietà, con qualche consiglio utile per come guidare su strada sterrate, all’insegna dell’avventura consapevole.