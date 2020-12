“I quaderni di Arcipelago”: la rivista annuale presentata attraverso i Social Media

“I Quaderni di Arcipelago”, la rivista con cadenza annuale dell’Associazione Culturale Arcipelago è stata presentata al pubblico dei Social Media (guarda il video).

A causa della pandemia che ha sconvolto anche il nostro Paese, l’appuntamento annuale: un momento d’incontro e di scambio di idee durante una piacevole cena nel noto ristorante di Tivoli: “l’Angolino di Mirko”, sede dell’Associazione, è stata annullata.

La presidente dell’Associazione, Eleonora Vicario, e il direttore della rivista, Giorgio Moscatelli, hanno spiegato agli iscritti i contenuti del periodico giunto al suo terzo anno, manifestando soddisfazione per i progressi fatti. Gli organizzatori hanno poi dato appuntamento ai soci per i primi giorni di gennaio del prossimo anno, momento in cui la rivista verrà consegnata.