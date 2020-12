Il Principe Carlo d’Inghilterra e il Castello di Lunghezza

E’ il figlio maggiore della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. È il più longevo erede al trono britannico. Detiene il titolo di principe del Galles dal 1958, e il suo titolo completo è Sua Altezza Reale il Principe del Galles, eccetto in Scozia dove è detto Sua Altezza Reale il principe Carlo, duca di Rothesay. La sua vita del principe è stata molto chiacchierata dai tabloid di tutto il globo, impegnati ad inseguire la moglie Diana Spencer capace di acquisire un appeal decisamente maggiore rispetto al nobile consorte sui media mondiali. Dopo la tragica fine di “Lady D”, il matrimonio con l’amatissima Camilla Parker Bowless e la rinuncia al titolo di “Altezza Reale” del secondo genito Harry dopo il matrimonio con l’americana Megan Markle, Carlo d’Inghilterra pare avere trovato “tranquillità” in una vita condotta sempre sotto i riflettori. I medesimi che l’hanno seguito accompagnato nella città del nord est, quando nel 1992 ha soggiornato, per una notte al castello di Lunghezza dove è stato l’ospite d’onore per una cena benefica con oltre 200 invitati. L’iniziativa è risultata utile per contribuire al restauro della Keats-Shelley Memorial House, la dimora romana del poeta ottocentesco inglese John Keats, situata nei pressi della scalinata di Piazza di Spagna.

Fernando Giacomo Isabella