La lazio batte le Leprotte

Il Capena si presenta al derby con qualche acciacco di troppo: indisponibili Fuhrmann e Sgarbi con Bea Martin a metà servizio per i postumi dell’infortunio di Statte. L’inizio delle Leprotte nonostante questo è arrembante con il quintetto che vede l’esordio di Benvenuto dal primo minuto insieme a Bea Martin, Will, Neka e naturalmente Castagnaro tra i pali. Pronti via è l’ex laziale, ora in maglia biancorossa, a prendere il palo e sfiora il vantaggio capenate. La squadra di Mister Chiesa tiene bene il campo ed è pronta a ripartire. Al quarto è Neka a compiere la magia di giornata che però non si concretizza di un niente: il pallonetto dai trenta metri prende in pieno la traversa. All’ottavo cambia la gara: stesso identico copione di Statte, ma questa volta è Will a stramazzare al suolo per un infortunio alla caviglia. Le Leprotte spariscono mentalmente dal campo e subiscono in sequenza quattro gol con doppietta di Vanessa e uno a testa per Vanelli e Barca. Will prova a rientrare, ma alza bandiera bianca dopo neanche un giro di lancette. Il primo tempo termina 4-0 per le bincocelesti.

Inizio del secondo tempo equilibrato anche se Mister Chiesa deve fare a meno definitivamente di Will. Benvenuto sfiora il gol di tacco su un contropiede di Bea Martin poi un tiro di Neka dal limite viene respinto alto. Vanessa prova da lontano, ma Castagnaro vola e devia in angolo. Mister Chilelli dà profondità alla rosa e sfrutta tutte le effettive. All’ottavo Pinheiro rimedia la prima ammonizione di giornata per simulazione, ma si rifà poco dopo con un gran destro al volo da posizione angolata è il 5-0. Il Capena decide di provare ad alzare il baricentro e limita le laziale nel gioco, il punteggio rimane inviariato fino agli ultimi di giri di orologio con Castagnaro a fare buona guardia della sua porta e le compagne a ripartire alla prima palla sbagliata da parte avversaria. Finisce con qualche cambio di fronte e un paio di palle buone per fare il gol della bandiera da parte delle Leprotte che però non arriva. Finisce 5-0 per le laziali.

LAZIO-CITTÀ DI CAPENA (4-0 p.t.)

LAZIO: Corsi, Beita, Fernandes Balardin, Grieco, Vanessa, Barca, Taninha, Vanelli, Pinheiro, D’Angelo, Di Marco, Scarcella. All. Chilelli

CITTÀ DI CAPENA: Castagnaro, Martin, Will, Neka, Benvenuto, Fuhrmann, Nori, Agnello, Macchiarella, Pacolini, D’Amelia. All. Chiesa

MARCATRICI: 6’30” p.t. Vanessa (L), 9’32” Barca (L), 13’54” Vanessa (L), 17’38” Vanelli (L)