La The Harmony Voices di Chiara Vannini canta “Happy Days”

Il video della cover di Happy Day, realizzata dalla The Harmony Vocies è stato trasmesso nella 47° diretta del TG Tiburno (21.12.2020). La sua autrice è Chiara Vannini, direttrice e Vocal Coach laureata in canto moderno presso il Saint Louis College of Music di Roma. Chiara è una cantante solista e turnista. a insegnato e insegna canto, coro e teoria musicale presso diverse strutture della capitale romana e maremmana toscana.

All’età di soli otto anni si è esibita all’interno dello spettacolo Ballando sotto le Stelle con Raffaella Carrà e Teo Mammuccari. Corista presso i Sat&b di Maria Grazia Fontana, la Soul Train Re-Volution Orchestra di Michele Papadia, La C.M. Orchestra e la Pop Orchestra di Vincenzo Presta lavora per Domenica In – Mara Venier, Telethon i Soliti Ignoti – Amadeus, Tale&Quale Show – Carlo Conti, Film “Brave Ragazze” di Michela Andreozzi, la Vita in Diretta – Marco Liorni e Francesca Fialdini, e La Porta dei Sogni – Antonella Clerici.

Ha lavorato e lavora tuttora per artisti come Antonella Ruggiero, Renato Zero, Arisa, Orietta Berti, Serena Brancale, Di Maio Countertenor e Chiara Civello. Collabora con musicisti del panorama internazionale come Kurt Elling, Stanley Jordan, Richard De Rosa e Fabrizio Bosso lavorando anche ad una colonna sonora per una produzione italiana scritta dal vincitore di un GRAMMY AWARD per le musiche del film PACKMAN, il M°David Logan.

Nel 2018 si esibisce come ospite nella terza serata del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino insieme ai Sat&b di Maria Grazia Fontana e nel Marzo 2020 è uscito il secondo il disco dello storico gruppo romano i Not For Money, sotto la direzione artistica del M° Danilo Cherni (Tastierista per Mia Martini, Antonello Venditti, Goblin ecc).