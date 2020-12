MONTEROTONDO – L’Open Day del Peano ai tempi del Covid

Il Liceo scientifico Giuseppe Peano di Monterotondo ha celebrato il suo Open Day in tempi di coronavirus. A causa della pandemia che sta affliggendo il nostro Paese l’Istituto, come la maggioranza delle scuole superiori italiane, ha organizzato una manifestazione virtuale. I ragazzi del telegiornale interno alla scuola, il TGPEANO, guidati dal giornalista Giorgio Moscatelli, hanno realizzato un servizio televisivo che è stato proiettato nel corso di una diretta streaming. Il video era condotto da due studenti che hanno accompagnato i giovani futuri alunni e i loro genitori in un tour virtuale all’interno della scuola. Nel corso del collegamento sono state spiegate le novità e i metodi di insegnamento propri del liceo Peano.