SANTA LUCIA – Frontale su via Palombarese, donna in codice rosso

Brutto incidente stradale stasera su via Palombarese. Ancora una volta un’invasione di corsia ha causato uno scontro frontale e un ferito grave.

Erano circa le ore 19 quando le due vetture si sono scontrate nei pressi del civico 702 di via Palombarese. Da una prima ricostruzione, una Hyundai grigia che viaggiava in direzione Palombara Sabina ha invaso l’opposta corsia e si è scontrata con una Renault Captur bianca guidata da una donna. Ad avere la peggio proprio quest’ultima che è stata trasportata in codice rosso dinamico all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Illeso l’uomo al volante della Hyundai. Sul posto per i rilievi e per gestire la viabilità, la Polizia Locale di Fonte Nuova. Il traffico di rientro ha subito pesanti rallentamenti.