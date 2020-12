Santoro: “Importante considerare anche le partite IVA nella campagna vaccinale”

Abbiamo sentito parlare della prossima campagna vaccinale COVID 19, ma nessuna parola a proposito dei liberi professionisti anche infermieri.

Nel pubblico abbiamo ricevuto numerosi solleciti, mentre i liberi professionisti stanno impazzendo nel cercare di capire a chi rivolgersi? Personalmente sono per la scelta libera, consapevole, piuttosto che obbligatoria. Però dovrebbe essere accessibile a tutti i professionisti sanitari, potenzialmente esposti, dal momento che sanitari! I liberi professionisti, stanno chiedendo, ovunque, ma hanno ricevuto risposte diverse, e comunque, benché professionisti sanitari impegnati nei tamponi e nell’assistenza domiciliare, potrebbero dover aspettare la somministrazione del vaccino quando sarà concesso ai comuni mortali, attraverso il medico di famiglia. Si ricorda che anche i medici di famiglia sono considerati come liberi professionisti, quindi come gli infermieri, dovrebbero essere coinvolti nella campagna vaccinale. Sono convinta che si debba prevedere anche i liberi professionisti sanitari con partita IVA, dal momento che sono consapevole siano numerosi. È fondamentale ed indispensabile pensare anche a questi ultimi, figli di un Dio minore! Sono la responsabile Regionale Nursing up Lazio. … anche se non riguarda la sola regione Lazio. – conclude Laura Rita Santoro –