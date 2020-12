TIVOLI – Ospedale, appalti “cotti e mangiati” a ditte senza dipendenti

E’ una storia di straordinarie coincidenze e fortunate combinazioni. Una storia di appalti pubblici assegnati a due aziende appena costituite, senza dipendenti né una sede operativa. Insomma, due ditte fantasma tant’è che una ammette di aver subappaltato i lavori ad altra impresa, mentre il proprietario della seconda non ci ha saputo rispondere e siamo in attesa di sue comunicazioni.

E’ in sintesi l’inchiesta di Tiburno “Sanità e soldi pubblici” in edicola domani, martedì 22 dicembre. Sotto la lente d’ingrandimento del settimanale c’è la Asl Roma 5 che per i lavori all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per una serie di circostanze fortunate si rivolge ad imprese attive tra Colleferro e Valmontone.

Il primo appalto è quello per il rifacimento del pavimento del Reparto di Rianimazione al quinto piano del nosocomio di via Parrozzani costato qualcosa come 126 mila euro, quanto un appartamento seppure modesto.

Il secondo appalto è quello da 83 mila 112 euro e 65 centesimi per recintare l’area individuata per costruire il futuro “Nuovo Ospedale Tiburtino” sui terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito in località Cesurni.

La domanda che sottoponiamo ai nostri lettori è la seguente: come mai i biglietti vincenti finiscono tutti nella stessa zona? Sarà pura casualità? O è la Divina Provvidenza che orienta la fruizione dei beni? Scommettiamo che quest’anno il biglietto milionario della Lotteria Italia verrà estratto a Valmontone?

