VALLE DELL’ANIENE – Sciame Sismico, i comuni aprono i Centri Operativi

È da una settimana che il territorio della Valle Del Giovenzano continua a tremare, l’ultima è stata registrata Infatti dal 15 dicembre si sono susseguite piu di 30 scosse nel triangolo Sambuci-Saracinesco-Vicovaro, tutte di lieve entità e che non hanno procurato danni a cose o persone, ma hanno generato nella cittadinanza il timore che una possibile prossima scossa possa essere piu forte delle precedenti.

Nella riunione svoltasi stamane, 21 dicembre presso la sede del soccorso alpino, in presenza del Dr. Antonio Colombi, dell’Agenzia di Protezione Civile del Lazio e al quale hanno partecipato sia il presidente della Comunità Montana dell’Aniene Luciano Romanzi, sia l’Assessore di Castel Madama Sara Beccaria e i Sindaci Fiorenzo De Simone di Vicovaro, Massimiliano Calore di Ciciliano, Claudio Pettinelli di Mandela, Marco Orsola di Saracinesco, si è deciso – come si legge nel comunicato diramato su Facebook dal Sindaco di Vicovaro – di “attivare in via precauzionale il COC (Centri Operativi Comunali) e il COI (Centro Operativo Intercomunale) dei Comuni maggiormente coinvolti e saranno verificati i Piani di Emergenza Comunale; di cui saranno comunicati alla popolazione gli elementi più utili in caso di necessità.”