Discarica accanto a Villa Adriana, anche il PD ribadisce il NO

Continuano le proteste e le polemiche contro il progetto di una discarica a San Vittorino – Corcolle, a poche centinaia di metri in linea d’aria con il sito Unesco di Villa Adriana. I vertici tiburtini del PD, dal Capogruppo del Partito in consiglio regionale Marco Vincenzi, alla capogruppo in consiglio comunale a Tivoli Manuela Chioccia, per finire con il segretario cittadino, Marco Feri. hanno ribadito la contrarietà al progetto.

“Accanto alla Villa Adriana una discarica non si può fare, neanche di inerti – commentano Vincenzi, Chioccia e Feri -. Questa posizione abbiamo sempre ribadito in tutti i livelli istituzionali e questa posizione continueremo a ribadire. Speriamo che la nomina di un commissario ad acta, Angelo Borrelli, per valutare la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un sito per la raccolta di rifiuti inerti, possa scrivere definitivamente la parola fine su questo rischio. Dopo aver scongiurato, grazie all’impegno di cittadini, associazioni e partiti, altri progetti per portare rifiuti ai confini con la Villa Adriana, ora lottiamo anche contro questa proposta”.

“Invitiamo tutte le amministrazioni comunali lambite da questo progetto, a partire da quella di Tivoli, a schierarsi contro. Sarebbe un messaggio importante se tutti i Consigli Comunali dell’hinterland tiburtino riuscissero ad approvare una mozione per dichiarare la propria contrarierà alla realizzazione di questa, e di altre, discariche nell’area tra San Vittorino e Corcolle. L’economia dei nostri magnifici territori può e deve ripartire dalle bellezze e dalla tutela del territorio e del paesaggio. Non si possono portare rifiuti, neanche inerti, in un’area di pregio come quella”.