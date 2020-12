Si chiama “GuidoniAMOntecelio”, dove la parola “amo” unisce la realtà medievale e quella moderna, da cui è originata la Città dell’Aria. E’ la pagina Facebook sulla quale durante le festività verranno trasmessi streaming con tante sorprese per grandi e soprattutto piccini, per riscaldare i cuori e allietare il mese più magico dell’anno purtroppo segnato dal Covid e dal Lockdown.

Una pagina nata dalla volontà di un gruppo di persone di tutte le circoscrizioni del Comune di animare le festività con un evento in rete destinato alle famiglie che si ritroveranno per lo più sole in casa coi bambini da intrattenere e ai quali far sentire lo spirito del Natale e della convivialità. “Ancor più in questo periodo così difficile – spiegano gli organizzatori – è importante coinvolgere e far sentire la comunità più unita e qualsiasi attività, grande o piccola, può fare la differenza”.

“GuidoniAMOntecelio” è stata presentata domenica scorsa 20 dicembre dopo un Countdown di 11 giorni su Facebook, pubblicato su tanti profili e tanti gruppi cittadini locali ha suscitato in questi giorni tanta curiosità e animato il social network in un periodo in cui nulla si muove per via delle restrizioni pandemiche.

Venerdì 25 dicembre a partire dalle ore 16 sul palco virtuale di “GuidoniAMOntecelio” si alterneranno alcuni artisti tanto cari ai più piccoli. A cominciare da Jessica Pannunzi, in arte “Temperina”, il famosissimo clown di corsia che insieme al suo “Cipollino” allieterà i bambini in uno spettacolo divertente. A seguire, “Mago Mario”, al secolo Mario Saltarelli, un prestigiatore protagonista di giochi per grandi e piccini. E ancora, Maurizio Cappai, in arte “Clown Cipolla” con uno spettacolo del suo miglior repertorio.

Venerdì 25 dicembre non potrà mancare il messaggio a sorpresa di Babbo Natale, interpretato da Franco Sinceri. E non è finita. Durante il pomeriggio sulla pagina “GuidoniAMOntecelio” interverranno anche tre vip della musica italiana. Le sorprese non sono finite, perché altri eventi on sono sono previsti per il primo dell’anno e per il giorno della Befana.

“Tutto questo ­- spiegano ancora gli organizzatori – avrà vita grazie alla grande disponibilità di tanti professionisti, persone di Guidonia già note da adulti e bambini della città. Questo darà vita ad un grande evento in famiglia’ che nella sua semplicità ci auguriamo possa contribuire ad alleggerire gli animi di tutti in questo Natale diverso”.